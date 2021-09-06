Тройное ДТП на трассе Ялта-Севастополь: есть пострадавший

Один человек получил травмы в результате аварии с участием трех легковых автомобилей на трассе Ялта-Севастополь.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. ДТП произошло накануне днем в районе поселка Гаспра.

По предварительной информации, водитель автомобиля «SsangYong» на перекрестке неравнозначных дорог при повороте не уступил дорогу «Kia Ceed», который двигался по главной дороге.

«После столкновения автомобиль Kia Ceed продолжил движение и осуществил наезд на автомобиль «Лада Ларгус», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Kia», - рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщалось, на выходных в южнобережном поселке Партенит водитель «ВАЗа» сбил трех пешеходов, стоявших у края дороги, а потом врезался в торговый павильон.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «гонщик» на ВАЗе сбил трех девушек и врезался в магазин. В южнобережном поселке Партенит водитель «ВАЗа» сбил трех пешеходов, стоявших у края дороги, а потом врезался в торговый павильон.

Под Судаком перевернулся грузовик: водителя зажало в кабине. В Крыму на автодороге Алушта-Судак-Феодосия перевернулся грузовик, водителя заблокировало в кабине.

В Симферополе пенсионер стал жертвой собственной внучки. Жительница крымской столицы рискует получить уголовный срок за кражу у своего родного деда.

Крымский миллионер, обвиняемый в смерти человека, избежал ареста. Владелец сети крымских заправок «ТЭС» Сергей Бейм избежал ареста.