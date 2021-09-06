Стало известно сколько крымчан добровольно пошли служить в российскую армию

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Более 500 жителей Республики Крым и Севастополя поступили на службу по контракту в Вооруженные силы России с начала текущего года.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Наибольший интерес у кандидатов вызвали корабельные соединения Черноморского флота, ряды которых пополнили около 300 граждан, а остальные приняли решение о прохождении военной службы в соединении ВВС и ПВО и других воинских частях, дислоцированных в Севастополе и Крыму, – говорится в сообщении. – Кроме того, более 100 выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования приняли решение о поступлении на военную службу по контракту на два года вместо одного года по призыву».

Перед поступлением на службу все кандидаты прошли углубленную проверку. Желающих все еще зовут в ближайший военный комиссариат.

После проведения отборочных мероприятий кандидаты назначаются на должности и направляются для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть, где в течение первых шести недель проходят курс интенсивной общевойсковой подготовки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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