Севастопольский суд признал несовершеннолетнюю виновной в наркоторговле

Гагаринский районный суд Севастополя признал несовершеннолетнюю местную жительницу 2003 года рождения виновной в покушении на торговлю наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что в 2020 году неустановленное лицо с целью увеличения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ путем их размещения в тайниках на территории Севастополя привлекло к преступной деятельности несовершеннолетнюю. Согласно отведенной ей роли девушка должна была осуществлять функции закладчика. Однако преступные намерения наркосбытчиков своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскного мероприятия», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что девушка признана виновной в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Расследование уголовного дела осуществлялось следователями СК.

«Суд назначил девушке наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, – уточнили в ведомстве. – Приговор в законную силу не вступил».

При назначении наказания суд учел мнение гособвинителя, доводы адвоката, поведение подсудимой и ее искреннее раскаяние в содеянном. Также девушка активно способствовала раскрытию и расследованию иных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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