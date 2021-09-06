Прогноз погоды в Крыму на понедельник 6 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 6 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-восточный порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 19, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 59 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 52 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 56 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 19, ночью около 18 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 55 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 21, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 64 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 21, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 27 до 59 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 23 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 57 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью около 9 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 60 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 22, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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