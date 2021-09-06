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Происшествия

Приезжий рецидивист среди белого дня ограбил симферопольца

08:41 понедельник, 6 сентября 2021

В Симферополе 42-летний гражданин, ранее судимый за убийство, ограбил местного жителя.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, ограбление произошло на одной из улиц крымской столицы в дневное время. Как уточняют правоохранители, рецидивист прибыл в Крым из другого региона страны, на работу он не устроился и жилья себе не нашел.

Деньги решил добыть «легким» способом.

«Днем на одной из улиц города он увидел мужчину, у которого на плече висел рюкзак. Подбежав сзади, он толкнул мужчину, сорвал рюкзак и с похищенным скрылся», - говорится в сообщении.

Добыча злоумышленника оказалась небольшой: в рюкзаке он обнаружил 7 тыс. рублей и мобильный телефон, который в последствии продал. Все деньги грабитель потратил на свои нужды. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Большой куш: в Крыму рецидивист стащил у спящего рюкзак и внезапно разбогател. В Севастополе оперативники задержали 43-летнего крымчанина, который в кафе ограбил уснувшего после бурного застолья парня, ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Ограбивший банк под Феодосией налетчик задержан в Санкт-Петербурге. Мужчина, ограбивший банк в поселке Орджоникидзе под Феодосией, задержан в Санкт-Петербурге.

В Ялте задержали воров из магазина: прятали продукты в рюкзак. В дежурную часть с сообщением о краже обратилась представитель одного из магазинов Ялты. Полицейским заявительница пояснила, что из торгового зала неизвестные похитили различного рода продукцию на сумму около 10 тыс. руб.

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