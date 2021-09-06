Происшествия
Приезжий рецидивист среди белого дня ограбил симферопольца
В Симферополе 42-летний гражданин, ранее судимый за убийство, ограбил местного жителя.
Как сообщает пресс-служба МВД по РК, ограбление произошло на одной из улиц крымской столицы в дневное время. Как уточняют правоохранители, рецидивист прибыл в Крым из другого региона страны, на работу он не устроился и жилья себе не нашел.
Деньги решил добыть «легким» способом.
«Днем на одной из улиц города он увидел мужчину, у которого на плече висел рюкзак. Подбежав сзади, он толкнул мужчину, сорвал рюкзак и с похищенным скрылся», - говорится в сообщении.
Добыча злоумышленника оказалась небольшой: в рюкзаке он обнаружил 7 тыс. рублей и мобильный телефон, который в последствии продал. Все деньги грабитель потратил на свои нужды. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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