Первую очередь индустриального парка Севастополя обещают сдать весной 2022 года

Первая очередь индустриального парка «Гераклид» в Севастополе, который возводится на средства федеральной целевой программы, будет сдана в эксплуатацию в апреле 2022 года.

Об этом в эфире правительственного телеканала заявил губернатор Михаил Развожаев.

«К парку будут подведены необходимые сети. Корпорация развития Севастополя готовит его обновленную концепцию, которую также презентуем в апреле. Очень многое было не продумано: ни стоянок для большегрузного транспорта, ни административного здания. Всю территорию сразу ввести не получится», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, индустриальный парк — это наш единственный подобный проект в ФЦП, который хотя и сталкивается со сложностями, но должен быть сделан правильно.

«Хотелось бы, чтобы этот индустриальный парк стал местом развития прежде всего среднего и малого бизнеса. Там предполагаются площадки для малых производств и офисные помещения для предпринимателей», — отметил глава региона.

Как ранее сообщалось, строительство индустриального парка «Гераклид» идет на пересечении Камышового шоссе и Индустриальной улицы в Севастополе. Его территория — почти 78 гектаров.

Построить индустриальный парк пытаются уже несколько лет. Однако долгое время попытки найти подрядчика строительства для ГБУ «Дирекция капитального строительства» заканчивались провалами. На первые три конкурса, в том числе в июне и в ноябре 2019 года, не было подано ни одной заявки. Четвертый конкурс сорвался из-за таинственного участника, а на пятом по счету конкурсе в декабре 2019 года единственная заявка была признана недействительной.

Возможной причиной неудач называлась неконкурентная стоимость контракта, предложенного ГБУ «Дирекция капитального строительства».

В итоге объект был передан АО «Севастопольстройпроект», которое было создано правительством города для строительства жилья и объектов социального назначения. Начальная максимальная стоимость контракта тогда составила 132.169.772 рубля.

Сдать первую очередь индустриального парка площадью 55 гектаров подрядчик намерен в 2022 году. Помимо производственных цехов на территории парка будет организована зона релаксации. Специально для этого строители оставят нетронутым небольшой зеленый островок с краснокнижными деревьями.

В тексте использованы материалы: Форпост

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