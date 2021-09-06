Происшествия
Ночные разборки в Севастополе закончились поножовщиной
Жителям проспекта Генерала Острякова в Севастополе накануне ночью было не до сна. Их покой нарушили разборки явно нетрезвых личностей под окнами многоквартирного дома №155.
По словам очевидцев, судя по разносившимся по всему району крикам, компания нетрезвых молодых людей что-то не поделила между собой, из-за чего завязалась драка. В результате один из участников потасовки был ранен ножом в живот. Приехавшие на вызов медики увезли пострадавшего в реанимацию, а нападавший с места преступления сбежал.
Как отмечают пользователи, рядом находится заведение «Кочерга» и пьяные разборки в этом районе не редкость.
В пресс-службе севастопольского УМВД ForPost подтвердили, что в воскресенье около часа ночи в Ленинский отдел МВД поступило сообщение о ножевом ранении 31-летнего мужчины.
В настоящее время правоохранители проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнила руководитель пресс-службы ведомства Жанна Марголина.
В тексте использованы материалы: Форпост
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