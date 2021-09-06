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Власть

Ничего нового: симферопольцы разбили новые светильники в центре города

18:06 понедельник, 6 сентября 2021
Симферополь

Ночью в новом сквере на улице Балаклавской в крымской столице разбили два светильника.

Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представить администрации города Андрей Черниченко.

«Работы у подрядчика еще не приняты. Идет процесс подключения электросетей и водоснабжения. Как житель этой улицы очень надеюсь, что нарушителей все-таки накажут», — написал Черниченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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