Ничего нового: симферопольцы разбили новые светильники в центре города

Ночью в новом сквере на улице Балаклавской в крымской столице разбили два светильника.

Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представить администрации города Андрей Черниченко.

«Работы у подрядчика еще не приняты. Идет процесс подключения электросетей и водоснабжения. Как житель этой улицы очень надеюсь, что нарушителей все-таки накажут», — написал Черниченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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