Власть
Ничего нового: симферопольцы разбили новые светильники в центре города
Ночью в новом сквере на улице Балаклавской в крымской столице разбили два светильника.
Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представить администрации города Андрей Черниченко.
«Работы у подрядчика еще не приняты. Идет процесс подключения электросетей и водоснабжения. Как житель этой улицы очень надеюсь, что нарушителей все-таки накажут», — написал Черниченко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сколько воды осталось в водохранилищах Крыма после турсезона. К началу сентября в крымских водохранилищах естественного стока остается почти 84 миллиона кубометров воды, при этом за прошедший месяц эти запасы уменьшились на 2,2 миллиона кубометров.
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