На границе Крым/Украина резко вырос поток крымчан, покидающих полуостров

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В течение прошлых выходных, 4-5 сентября, увеличилось число людей, выезжающих из Крыма на материковую часть Украины через административную границу.

Об этом сообщила сообщила старший офицер пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Ольга Гончарова.

По ее словам, «за выходные на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с материковой Украиной херсонские пограничники в обоих направлениях пропустили 8299 человек и 536 транспортных средств».

«Мы заметили за выходные – это увеличение пассажиропотока на въезд. Но у нас всегда так колеблется: 500-600 человек в одном направлении», – сообщила Гончарова.

При этом в ведомстве отметили, что «значительного увеличения пересечения админграницы не наблюдают».

«Пятерым гражданам Украины и одному иностранцу пограничники вынуждены были отказать в пропуске из-за отсутствуя свидетельства, неисправных паспортных документах и отсутствии надлежащим образом оформленных документов для выезда детей», – сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сообщается также, что к административной ответственности привлекли 6 человек, которые «незаконно попали в Украину через закрытые пункты пропуска».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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