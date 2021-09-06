Общество
На границе Крым/Украина резко вырос поток крымчан, покидающих полуостров
фото © Новости Крыма
В течение прошлых выходных, 4-5 сентября, увеличилось число людей, выезжающих из Крыма на материковую часть Украины через административную границу.
Об этом сообщила сообщила старший офицер пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Ольга Гончарова.
По ее словам, «за выходные на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на административной границе Крыма с материковой Украиной херсонские пограничники в обоих направлениях пропустили 8299 человек и 536 транспортных средств».
«Мы заметили за выходные – это увеличение пассажиропотока на въезд. Но у нас всегда так колеблется: 500-600 человек в одном направлении», – сообщила Гончарова.
При этом в ведомстве отметили, что «значительного увеличения пересечения админграницы не наблюдают».
«Пятерым гражданам Украины и одному иностранцу пограничники вынуждены были отказать в пропуске из-за отсутствуя свидетельства, неисправных паспортных документах и отсутствии надлежащим образом оформленных документов для выезда детей», – сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Сообщается также, что к административной ответственности привлекли 6 человек, которые «незаконно попали в Украину через закрытые пункты пропуска».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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