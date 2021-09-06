Происшествия
Мопедист насмерть разбился на «Тавриде»
На федеральной трассе «Таврида» в Крыму произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Авария случилась в ночное время в районе села Ароматное, когда водитель мопеда «Ямаха» ехал в сторону Керчи. Он врезался в стоящий на обочине Mercedes Sprinter. От удара мопедист получил смертельные повреждения. Его личность сейчас устанавливают правоохранители, так как никаких документов при нем не было.
На вид погибшему 30-35 лет, короткая стрижка, на груди имеется татуировка в виде креста. Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят обращаться в отдел ГИБДД по городу Белогорску.
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