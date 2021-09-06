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«Много проблем»: премьер Крыма о ситуации в Керчи
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Крымский премьер Юрий Гоцанюк по итогам визита в пострадавшую от наводнений Керчь заявил, что в городе остается много проблем.
Гоцанюк проинспектировал улицы города, посмотрел, как проводят санитарную очистку, после чего провел ряд совещаний, передает пресс-служба председателя Совмина республики.
«Особое внимание необходимо уделить чистке ливневых канализаций», - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, нужно сделать так, чтобы вода в городе нигде не застаивалась, в результате чего создаются условия для подтоплений. При этом он отметил, что в целом ситуация постепенно выравнивается.
Ранее мощные ливни снова затопили Керчь. Городские реки вышли из берегов и подтопили все, что находилось в непосредственной близости.
Юрий Гоцанюк в ходе поездки в Керчь побывал на местном рынке, сравнил цены на основные продукты питания и признал, что они крайне завышены. По его словам, есть большие вопросы к ценовой политике на овощи, молочные и мясные продукты, так как их стоимость формируется неадекватно.
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