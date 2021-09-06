Какой сегодня праздник 6 сентября

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Сегодня, 6 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери

Пет­ров­ская ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы на­зы­ва­ет­ся так по­то­му, что бы­ла на­пи­са­на свя­ти­те­лем Пет­ром, мит­ро­по­ли­том Мос­ков­ским в быт­ность его еще игу­ме­ном Рат­ско­го мо­на­сты­ря на Во­лы­ни. Во вре­мя по­се­ще­ния Рат­ской оби­те­ли свя­ти­те­лем Мак­си­мом, мит­ро­по­ли­том Ки­ев­ским и всея Ру­си, свя­той Петр под­нес ему в дар эту ико­ну.

Мит­ро­по­лит пе­ре­нес ее во Вла­ди­мир на Клязь­ме, где то­гда на­хо­ди­лась его ка­фед­ра. По смер­ти свя­ти­те­ля Мак­си­ма игу­мен Ге­рон­тий, ре­шив­ший за­хва­тить мит­ро­по­ли­чий пре­стол, хо­дил с этой ико­ной к Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Пат­ри­ар­ху Афа­на­сию. Во вре­мя пла­ва­ния игу­ме­на Ге­рон­тия под­ня­лась страш­ная бу­ря. Но­чью ему яви­лась Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца и ска­за­ла: «Не на те­бя воз­ло­жит­ся сан свя­ти­тель­ский, но на то­го, кто на­пи­сал Мой об­раз».

Ко­гда он пред­стал пе­ред Пат­ри­ар­хом Афа­на­си­ем с ико­ной, свя­ти­тель Петр уже был в Кон­стан­ти­но­по­ле. Пат­ри­арх пе­ре­дал ико­ну свя­ти­те­лю Пет­ру со сло­ва­ми: «При­и­ми свя­той Бо­го­ро­дич­ный об­раз, ко­то­рый ты на­пи­сал сво­и­ми ру­ка­ми, ибо ра­ди это­го воз­да­ла те­бе дар Са­ма Вла­ды­чи­ца, пред­ска­зав о те­бе». Свя­ти­тель Петр пе­ре­нес ико­ну во Вла­ди­мир, а в 1325 го­ду при пе­ре­не­се­нии мит­ро­по­ли­чьей ка­фед­ры в Моск­ву ико­ну как ве­ли­кую свя­ты­ню по­ме­сти­ли в Мос­ков­ском Успен­ском со­бо­ре.

Евтихий Тихий

В этот день отмечается память священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Хотя он и не вошел в число апостолов от семидесяти, но за свои труды также стал именоваться апостолом.

Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, услышав его проповедь об Иисусе Христе, а позже, встретившись с Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. В странствиях ему пришлось испытать множество мучений: язычники, разгневанные посягательством на их верования, морили его голодом, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Во время одной из пыток произошло чудо: лев, выпущенный на Евтихия, заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу. Видя это, многие язычники обратились в христианство. Свою жизнь святой закончил мученически: его приговорили к смертной казни.

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их.

День полетов над землей

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал эйфорическое состояние счастья, которое можно сравнить с ощущением невесомости или парения в воздухе. Если же по каким-то причинам полетать раньше не довелось, это можно сделать на вполне законных основаниях 6 сентября, в День полетов над землей.

Также сегодня, 6 сентября, отмечают такие праздники:

- День труда (Labor Day) в США, Канаде

- День ленивых мам (National Lazy Mom's Day) в США

- День чтения книги (National Read a Book Day) в США

- День кофейного мороженого (National Coffee Ice Cream Day) в США

- День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day) в США

- День белого воздушного шарика (White Balloon Day) в Австралии

- День инженера в Танзании

- День объединения в Болгарии

- National 401(k) Day в США

- День независимости Эсватини (Свазиленд)

- День национального единства Чили

- День флага на Бонэйр

- День труда на Маршалловых Островах

- День армии Пакистана

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Петр, Георгий, Мартирий, Арсений, Серапион, Сира, Татион.

Что происходило 6 сентября в прошлые годы

394 - император-узурпатор Западной Римской империи Евгений потерпел поражение (битва на реке Фригид) и был казнен императором Феодосием Великим (правил в Восточной Римской империи).

1873 - Россия установила протекторат над Хивинским ханством (государство в Средней Азии).

1873 - основана одна из старейших в мире федераций футболаШотландская.

1899 - между Китаем и США наблюдается потепление в отношениях: американцы начали проводить политику открытых дверей.

1939 - Южно-африканский союз (британский доминион в Африке) объявил войну Германии.

1955 - в Турции произошел Стамбульский погром с одобрения официальных властей (погибло от 13 до 16 греков, были разрушены многие церкви и здания), направленный против греческого населения города.

1975 - известная теннисистка Мартина Навратилова (первая ракетка мира в 1978-1987) запросила политическое убежище в США.

1976 - бежал в Японию, а затем попросил политическое убежище в США советский пилот Виктор Беленко, совершено это было на истребителе «МиГ-25П».

1987 - сиамские близнецы в ходе операции впервые разъединены, постарались хирурги из Балтимора.

2002 - Бразилия получила кредит от МВФ в размере 30,4 млрд долларов, фонд пошел на этот шаг из-за угрозы экономической рецессии в крупнейшей экономике Южной Америки.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 сентября. Какие праздники будут завтра?

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