Общество
Какой сегодня праздник 6 сентября
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Сегодня, 6 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери
Петровская икона Пресвятой Богородицы называется так потому, что была написана святителем Петром, митрополитом Московским в бытность его еще игуменом Ратского монастыря на Волыни. Во время посещения Ратской обители святителем Максимом, митрополитом Киевским и всея Руси, святой Петр поднес ему в дар эту икону.
Митрополит перенес ее во Владимир на Клязьме, где тогда находилась его кафедра. По смерти святителя Максима игумен Геронтий, решивший захватить митрополичий престол, ходил с этой иконой к Константинопольскому Патриарху Афанасию. Во время плавания игумена Геронтия поднялась страшная буря. Ночью ему явилась Пресвятая Богородица и сказала: «Не на тебя возложится сан святительский, но на того, кто написал Мой образ».
Когда он предстал перед Патриархом Афанасием с иконой, святитель Петр уже был в Константинополе. Патриарх передал икону святителю Петру со словами: «Приими святой Богородичный образ, который ты написал своими руками, ибо ради этого воздала тебе дар Сама Владычица, предсказав о тебе». Святитель Петр перенес икону во Владимир, а в 1325 году при перенесении митрополичьей кафедры в Москву икону как великую святыню поместили в Московском Успенском соборе.
Евтихий Тихий
В этот день отмечается память священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Хотя он и не вошел в число апостолов от семидесяти, но за свои труды также стал именоваться апостолом.
Евтихий стал учеником Иоанна Богослова, услышав его проповедь об Иисусе Христе, а позже, встретившись с Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. В странствиях ему пришлось испытать множество мучений: язычники, разгневанные посягательством на их верования, морили его голодом, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Во время одной из пыток произошло чудо: лев, выпущенный на Евтихия, заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу. Видя это, многие язычники обратились в христианство. Свою жизнь святой закончил мученически: его приговорили к смертной казни.
На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их.
День полетов над землей
Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал эйфорическое состояние счастья, которое можно сравнить с ощущением невесомости или парения в воздухе. Если же по каким-то причинам полетать раньше не довелось, это можно сделать на вполне законных основаниях 6 сентября, в День полетов над землей.
Также сегодня, 6 сентября, отмечают такие праздники:
- День труда (Labor Day) в США, Канаде
- День ленивых мам (National Lazy Mom's Day) в США
- День чтения книги (National Read a Book Day) в США
- День кофейного мороженого (National Coffee Ice Cream Day) в США
- День борьбы с прокрастинацией (Fight Procrastination Day) в США
- День белого воздушного шарика (White Balloon Day) в Австралии
- День инженера в Танзании
- День объединения в Болгарии
- National 401(k) Day в США
- День независимости Эсватини (Свазиленд)
- День национального единства Чили
- День флага на Бонэйр
- День труда на Маршалловых Островах
- День армии Пакистана
Сегодня именины празднуют: Евтихий, Петр, Георгий, Мартирий, Арсений, Серапион, Сира, Татион.
Что происходило 6 сентября в прошлые годы
394 - император-узурпатор Западной Римской империи Евгений потерпел поражение (битва на реке Фригид) и был казнен императором Феодосием Великим (правил в Восточной Римской империи).
1873 - Россия установила протекторат над Хивинским ханством (государство в Средней Азии).
1873 - основана одна из старейших в мире федераций футболаШотландская.
1899 - между Китаем и США наблюдается потепление в отношениях: американцы начали проводить политику открытых дверей.
1939 - Южно-африканский союз (британский доминион в Африке) объявил войну Германии.
1955 - в Турции произошел Стамбульский погром с одобрения официальных властей (погибло от 13 до 16 греков, были разрушены многие церкви и здания), направленный против греческого населения города.
1975 - известная теннисистка Мартина Навратилова (первая ракетка мира в 1978-1987) запросила политическое убежище в США.
1976 - бежал в Японию, а затем попросил политическое убежище в США советский пилот Виктор Беленко, совершено это было на истребителе «МиГ-25П».
1987 - сиамские близнецы в ходе операции впервые разъединены, постарались хирурги из Балтимора.
2002 - Бразилия получила кредит от МВФ в размере 30,4 млрд долларов, фонд пошел на этот шаг из-за угрозы экономической рецессии в крупнейшей экономике Южной Америки.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 сентября. Какие праздники будут завтра?
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