Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +11
море +23

Общество

К концу недели в Крым вернется тепло

19:22 понедельник, 6 сентября 2021
К концу недели в Крым вернется тепло

фото © Новости Крыма

Бархатный сезон на полуострове наступит ближе к выходным.

Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.

В четверг, 9 сентября, днем температура воздуха составит +26. А в пятницу и субботу +28. Во вторник и среду днем воздух прогреется до +20-25. Осадков при этом не ожидается.

Морская вода успела остыть на пару градусов. Ее температура составляет у берегов Феодосии — 21 градус, Евпатории — 22 градуса, в Керченском проливе — 20 градусов, в Ялте и Севастополе — 24 градуса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 5 сентября.

Сюрприз к концу недели: погода в Крыму на следующей неделе. Следующая неделя в Крыму пройдет под господством антициклона, на смену прохладной погоде придет существенное потепление, к концу недели воздух прогреется до +25.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 4 сентября.

Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз. Календарная осень принесла в Крым существенное похолодание, и оно задержится в регионе как минимум на неделю.

Власть
Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

На этой неделе в Херсонской области планируются перемещение военной техники и личного состава, а также учения с боевыми стрельбами близ границы с Крымом.

Общество
К концу недели в Крым вернется тепло

К концу недели в Крым вернется тепло

Бархатный сезон на полуострове наступит ближе к выходным.

Общество
В Крыму нашли очень странный, но хорошо сохранившийся череп

В Крыму нашли очень странный, но хорошо сохранившийся череп

Ученые Крымского федерального университета и Российской академии наук нашли почти полностью сохранившийся череп ископаемой гигантской гиены пахикрокуты.

Власть
Девелопер грозится уничтожить молодежное арт-пространство в Крыму

Девелопер грозится уничтожить молодежное арт-пространство в Крыму

Арт-пространство «Консерватория» надеется привлечь внимание к своей деятельности и продолжить работу в Доме культуры бывшего консервного завода Симферополя, чья территория сейчас активно застраивается.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации