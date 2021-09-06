Общество
К концу недели в Крым вернется тепло
фото © Новости Крыма
Бархатный сезон на полуострове наступит ближе к выходным.
Об этом сообщается на сайте Крымского гидрометцентра.
В четверг, 9 сентября, днем температура воздуха составит +26. А в пятницу и субботу +28. Во вторник и среду днем воздух прогреется до +20-25. Осадков при этом не ожидается.
Морская вода успела остыть на пару градусов. Ее температура составляет у берегов Феодосии — 21 градус, Евпатории — 22 градуса, в Керченском проливе — 20 градусов, в Ялте и Севастополе — 24 градуса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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