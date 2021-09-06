Грабитель из Крыма сжег украденные деньги

Ночью в дом жительницы Геническа (Херсонская область) ворвался мужчина и, схватив хозяйку за шею, потребовал деньги.

В противном случае неизвестный угрожал расправиться с женщиной.

Хозяйка не растерялась, и отдала нежданному гостю сумку с большим количеством денежных купюр. При этом женщина знала, что купюры – фальшивые. Мужчина же понял это, только спустя некоторое время, после чего сжег бесполезные бумажки в мангале, а сумку выбросил. Пострадавшая обратилась к правоохранителям. 65-летней женщине показалось, что внешне грабитель похож на разнорабочего, которого она с месяц назад нанимала для помощи по хозяйству.

Личность подозреваемого была быстро установлена, выяснилось, что он уже был судим. 41-летний житель Крыма во всем признался и рассказал, как осуществил кражу, а потом сжег фальшивые деньги и где выбросил сумку. Его ждет очередной срок, пишет kherson-news.net.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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