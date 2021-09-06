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Происшествия

Грабитель из Крыма сжег украденные деньги

12:39 понедельник, 6 сентября 2021

Ночью в дом жительницы Геническа (Херсонская область) ворвался мужчина и, схватив хозяйку за шею, потребовал деньги.

В противном случае неизвестный угрожал расправиться с женщиной.

Хозяйка не растерялась, и отдала нежданному гостю сумку с большим количеством денежных купюр. При этом женщина знала, что купюры – фальшивые. Мужчина же понял это, только спустя некоторое время, после чего сжег бесполезные бумажки в мангале, а сумку выбросил. Пострадавшая обратилась к правоохранителям. 65-летней женщине показалось, что внешне грабитель похож на разнорабочего, которого она с месяц назад нанимала для помощи по хозяйству.

Личность подозреваемого была быстро установлена, выяснилось, что он уже был судим. 41-летний житель Крыма во всем признался и рассказал, как осуществил кражу, а потом сжег фальшивые деньги и где выбросил сумку. Его ждет очередной срок, пишет kherson-news.net.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Приезжий рецидивист среди белого дня ограбил симферопольца. В Симферополе 42-летний гражданин, ранее судимый за убийство, ограбил местного жителя.

Нетрезвая рецидивистка потеряла украденные на ялтинском пляже вещи. Ялтинские полицейские по «горячим следам» задержали женщину, обворовавшую местного жителя на пляже во время распития спиртных напитков.

Большой куш: в Крыму рецидивист стащил у спящего рюкзак и внезапно разбогател. В Севастополе оперативники задержали 43-летнего крымчанина, который в кафе ограбил уснувшего после бурного застолья парня, ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Ограбивший банк под Феодосией налетчик задержан в Санкт-Петербурге. Мужчина, ограбивший банк в поселке Орджоникидзе под Феодосией, задержан в Санкт-Петербурге.

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