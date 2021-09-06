Экс-сотрудница Роскомнадзора ужаснулась состоянием крымской медицины

Приехавшая жить на полуостров женщина из Бурятии потеряла запахи, но ей никто не хотел оказывать помощь. Повезло, что болезнь протекла в легкой форме.

Экс-сотрудница управления Роскомнадзора по РК и Севастополю, психолог Ирина Грудинина, переехавшая жить в Крым из Республики Бурятия, поскольку климат на полуострове ей больше подходит по состоянию здоровья, ужаснулась ситуацией в сфере здравоохранения в регионе.

Ранее мы писали, что медики не оказывали необходимую помощь Ирине после того, как она потеряла запахи, что является одним из симптомов COVID-19. У женщины начались проблемы с дыханием и какое-то время она не выходила на связь. Однако «Примечаниям» все же удалось связаться с россиянкой и узнать подробности.

«Я просидела на остановке с температурой возле Пионерской больницы (в Симферопольском районе – ред.). У меня запахи пропали, а медсестра сказала, что у них врачей нет и сказала обратиться в Луговскую больницу. По сути, меня просто выгнали. Поехала туда – там ремонт. Мимо шел врач, сказала ему, что мне плохо и не знаю, что делать, сначала пыталась самолечением заниматься. Он послушал, видимых нарушений дыхания не услышал и отправил домой. Сказал, что могу сидеть и ждать если хочу, пока на рентген отправят, но только если вечером будет машина, потому что аппарата в больнице нет», - рассказала Ирина.

Она добавила, что сейчас живет в Добровском сельском поселении, но ранее была прикреплена к железнодорожной поликлинике Симферополя.

«Врач посоветовал пить арбидол. Домой приехала, мне было очень плохо. Утром поехала в железнодорожную больницу, где меня приняли, взяли тест на ковид, врач послушал, назначил грамотное лечение. Через трое суток мне стало легче. Потом (после жалобы в соцсети) мне позвонил главврач Пионерской больницы и спросил, как выглядит медсестра, которая меня выгнала. Я ответила – «какая разница?» <…> В итоге тест показал, что это не ковид… Сказали, что позвонили бы сами, если бы тест был положительный. Внутри пазухи отек был, сейчас какой-то вирус якобы ходит, который дает осложнения на дыхательную систему. Рентген я не делала, потому что никто не направил. Сейчас все нормально, запахи уже появились», - сказала женщина.

Происходящее в крымской медицине она определила словом «ужас». Даже в не самом продвинутом с точки зрения здравоохранения регионе России – Бурятии, по ее словам, такого отношения к пациентам нет.

Ирина Грудинина также пожаловалась на работу сотрудников ресурсоснабжающей организации. Женщина столкнулась с тем, что, по ее словам, намеренно затягивается выдача документов. Сотрудники, по заверению Ирины, ссылались на разного рода обстоятельства – то счетчики, то договоры, то еще что-то, но документы не давали, чтобы предложить услуги подключения дома к электроснабжению в более короткий срок.

«Дали номер, я позвонила, мне сказали, что нужно заплатить 100 тысяч рублей. Сразу бы приехали, все опломбировали. На мой взгляд, это коррупционная схема. Я написала в администрацию президента по этому поводу. Они переслали письмо в Совмин Крыма. А заявку подавала для подключения еще в марте, но рассмотрели ее только к августу. Мне прислали техусловия, заплатила 550 рублей за подключение – разница со 100 тысячами очевидна. Но потом пришла в РЭС, где мне сказали: счетчиков нет, их нужно закупать отдельно. При этом мне намекнули, что можно купить свой счетчик и дать им, но этого делать нельзя по закону. Я была просто в шоке!» - сказала женщина.

Она добавила, что в Крыму, все-таки, в учреждениях делают ремонты, приводят дороги в порядок, улицы, инфраструктура меняется в лучшую сторону, однако, по ее словам, «власть сменилась, а привычки у людей остались».

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