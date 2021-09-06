Девелопер грозится уничтожить молодежное арт-пространство в Крыму

фото © Арт-пространство|ВКонтакте

Арт-пространство «Консерватория» надеется привлечь внимание к своей деятельности и продолжить работу в Доме культуры бывшего консервного завода Симферополя, чья территория сейчас активно застраивается.

Уникальная для Крыма молодежная инициатива «Консерватория» вошла в шестерку лучших креативных проектов конкурса Art Team, представленных на Российской креативной неделе в Москве.

«Эти проекты будут реализованы в шести регионах РФ при поддержке местных правительств», — говорится в пост-релизе этого федерального события.

Однако автор крымского проекта Артур Головаха признается, что лучшей поддержкой от властей Крыма станет сохранение здания Дома культуры бывшего завода на улице Воровского, где сейчас располагается «Консерватория», от сноса ради жилой застройки.

«Все наши попытки договориться о том, чтобы нам оставили это помещение, встречи с мэром, письма не увенчались успехом. Застройщик не разделяет наши идеи по творческому развитию города и досуга для молодежи», — отметил Артур.

Именно поэтому ребята стремятся пробиться на федеральный уровень, чтобы там найти поддержку.

Проект «Консерватория» стартовал еще в 2017 году, когда команда молодых музыкантов, художников, дизайнеров, режиссеров и танцоров решила создать настоящий творческий кластер на базе сохранившегося здания заводского ДК.

Это единственное здание в Симферополе, где в 1965 году выступал Юрий Гагарин.

«Это было полузаброшенное здание с гнилыми деревянными полами, дырой в крыше, отваливающейся лепниной, без воды и с другими проблемами инженерных коммуникаций. За четыре месяца, без партнеров и спонсоров, а только собственными силами и средствами, наша команда смогла решить основные проблемы», — вспоминает автор проекта Артур Головаха.

Сегодня «Консерватория» — это такое неформальное пространство неподалеку от исторического центра Симферополя, где днем можно послушать лекцию или посетить выставку, а вечером оторваться на концерте либо фестивале.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжает падать рождаемость и расти смертность. За первую половину 2021 года Республика Крым и Севастополь не смогли преодолеть рост показателя естественной убыли населения.

В Крыму стало меньше мяса и больше пирожных. В Крыму снижаются объемы производства пищевой продукции: за 7 текущего года показатель составил 96,5% к аналогичному прошлогоднему периоду.

В Севастополе пообещали потратить 13 млрд на производственно-логистический комплекс. На инфраструктуру производственно-логистического комплекса в Севастополе направят более 13 млрд рублей, соответствующее соглашение об условиях финансирование подписало Минобороны РФ в рамках форума «Армия-2021».

Строительство театра кукол в Симферополе возобновится не скоро. Строительство симферопольского театра кукол возобновится в 2022 году.