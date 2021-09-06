Большой склад мебели и растительность вокруг него сгорели в Севастополе

Мебельный склад и окружающая растительность сгорели в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу.

«Здание мебельного склада на площади 600 кв. метров полностью объято пламенем, происходит обрушение стен, кроме того, рядом горит трава на площади, равной также 600 кв. метрам», – говорится в сообщении.

Пожар начался сегодня днем. К тушению привлекли 77 человек и 24 единицы техники. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар.

Сейчас сотрудники МЧС разбирают и проливают водой конструкции. Погибших и пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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