Активисты опасаются новой волны задержаний в Крыму

В понедельник, 6 сентября, под здание Киевского районного суда Симферополя, где проходят заседания по задержанным 3-4 сентября крымским татарам после обысков ФСБ, съезжаются силовики, сообщают активисты и правозащитники.

«Подтягиваются силовики, наверное сейчас состоится новая волна задержаний», – сообщил крымскотатарский активист Заир Смедля.

По информации правозащитницы и активистки объединения «Крымская солидарность» Мумине Салиевой, возле суда уже стоит автозак Росгвардии и люди в камуфляже, автомобиль ДПС и два пустых автобуса.

«Сотрудниками полиции ведется видеофиксация людей, которые приходят к зданию суда, в мегафон выдвигаются требования всем разойтись. Тем временем территорию перед зданием суда, где собираются люди, сотрудники коммунальных служб усиленно поливают водой», – написала она в Фейсбуке и опубликовала фото.

Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что задержанных в ходе обысков силовиков в Крыму в минувшие выходные Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова суд в Симферополе 6 сентября арестовал на 14 и 15 суток соответственно по ст.19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов ФСБ).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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