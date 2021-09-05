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Высадка десанта и боевые стрельбы: Россия проведет в Крыму масштабные учения
фото © Новости Крыма
На полигоне «Опук» в Крыму пройдут военные учения с участием более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники, включая корабли Черноморского флота.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
«Более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота на полигоне «Опук» в Республике Крым», – уточнили в ведомстве.
Учения пройдут 7 сентября.
План предусматривает высадку морских пехотинцев на побережье условного противника с помощью бронетранспортеров БТР-82А и при поддержке кораблей ЧФ.
Также в маневрах примут участие подразделения береговой обороны.
На заключительном этапе подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия (гранатометов, вооружения боевых машин) по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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