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Власть

Высадка десанта и боевые стрельбы: Россия проведет в Крыму масштабные учения

12:03 воскресенье, 5 сентября 2021
Высадка десанта и боевые стрельбы: Россия проведет в Крыму масштабные учения

фото © Новости Крыма

На полигоне «Опук» в Крыму пройдут военные учения с участием более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники, включая корабли Черноморского флота.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ примут участие в двустороннем тактическом учении с подразделениями морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота на полигоне «Опук» в Республике Крым», – уточнили в ведомстве.

Учения пройдут 7 сентября.

План предусматривает высадку морских пехотинцев на побережье условного противника с помощью бронетранспортеров БТР-82А и при поддержке кораблей ЧФ.

Также в маневрах примут участие подразделения береговой обороны.

На заключительном этапе подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия (гранатометов, вооружения боевых машин) по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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