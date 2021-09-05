Водителей в Крыму пугают летающие над дорогой воздушные шары

Полуостров привлекает любителей экзотических и экстремальных видов спорта.

Белую скалу у Белогорска, что в полусотне километров от Симферополя, облюбовали воздухоплаватели, - с начала лета там проходило уже два их соревнования.

- Перелетают дорогу в неположенном месте! Воздушные транспортные средства внезапно появились над дорогой у Белогорска. Может там камеры видеонаблюдения? – такой пост появился в соцсети.

Очевидец успел сфотографировать, как огромный аэростат проплывает над дорогой, на втором плане еще два таких же объекта, плюс узнаваемые очертания Ак-Кая, то есть Белой скалы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Куда в Крыму обратиться с жалобой на качество дороги. Если ваше передвижение по дороге на машине превращается в некий квест (попадаете из одной ямы в другую или на пути встретилось упавшее от ветра дерево, перекати-поле и обычный мусор, а может, не работает светофор), звоните в подведомственное учреждение Министерства транспорта Крым «Крымавтодор».

Власти Ялты внесут изменения в организацию дорожного движения в Алупке. Изменения в организации дорожного движения в Алупке будут произведены с учетом предложений местных жителей.

Утром 3 сентября центр Симферополя встанет в пробках. Завтра, 3 сентября, в Симферополе для движения автомобилей будет перекрыта улица Павленко.

Летний трафик на Крымском мосту превысил доковидные показатели. Более 2 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца.