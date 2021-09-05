Общество
Водителей в Крыму пугают летающие над дорогой воздушные шары
Полуостров привлекает любителей экзотических и экстремальных видов спорта.
Белую скалу у Белогорска, что в полусотне километров от Симферополя, облюбовали воздухоплаватели, - с начала лета там проходило уже два их соревнования.
- Перелетают дорогу в неположенном месте! Воздушные транспортные средства внезапно появились над дорогой у Белогорска. Может там камеры видеонаблюдения? – такой пост появился в соцсети.
Очевидец успел сфотографировать, как огромный аэростат проплывает над дорогой, на втором плане еще два таких же объекта, плюс узнаваемые очертания Ак-Кая, то есть Белой скалы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Куда в Крыму обратиться с жалобой на качество дороги. Если ваше передвижение по дороге на машине превращается в некий квест (попадаете из одной ямы в другую или на пути встретилось упавшее от ветра дерево, перекати-поле и обычный мусор, а может, не работает светофор), звоните в подведомственное учреждение Министерства транспорта Крым «Крымавтодор».
Власти Ялты внесут изменения в организацию дорожного движения в Алупке. Изменения в организации дорожного движения в Алупке будут произведены с учетом предложений местных жителей.
Утром 3 сентября центр Симферополя встанет в пробках. Завтра, 3 сентября, в Симферополе для движения автомобилей будет перекрыта улица Павленко.
Летний трафик на Крымском мосту превысил доковидные показатели. Более 2 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца.
В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса
За 4 сентября на территории Крыма зарегистрировано 256 случаев коронавирусной инфекции.
Ученые раскритиковали идею Путина напоить Крым со дна Азовского моря
О бурении первых скважин под Азовским морем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в апреле этого года. Якобы запасы там огромны и они помогут справиться с вододефицитом в регионе, нужно лишь определить точный объем и качественный состав пресного ресурса.
Пенсионеры и школьники с трудом переправляются через лужи в Симферополе фото
Пользователь Facebook Эдем Семедляев в группе «Обращения к администрации Симферополя» написал, что им перед выборами перестали обещать отремонтировать переулок Ухтомского в крымской столице.
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
вчера
В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ
17 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой