В Симферополе появилась новая фотозона

Арт-композиция в виде воздушных балерин и белая уютная скамейка украсили новую беседку-ротонду в зооуголке Детского парка.

Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

«Теперь это место притяжения любителей красивых фотографий. Ведь благодаря новым элементам беседка стала не только уголком для приятного отдыха, но и прекрасной фотозоной», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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