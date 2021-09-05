Власть
В Симферополе появилась новая фотозона
Арт-композиция в виде воздушных балерин и белая уютная скамейка украсили новую беседку-ротонду в зооуголке Детского парка.
Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».
«Теперь это место притяжения любителей красивых фотографий. Ведь благодаря новым элементам беседка стала не только уголком для приятного отдыха, но и прекрасной фотозоной», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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