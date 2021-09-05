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Власть

В Симферополе появилась новая фотозона

15:07 воскресенье, 5 сентября 2021
Симферополь

Арт-композиция в виде воздушных балерин и белая уютная скамейка украсили новую беседку-ротонду в зооуголке Детского парка.

Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

«Теперь это место притяжения любителей красивых фотографий. Ведь благодаря новым элементам беседка стала не только уголком для приятного отдыха, но и прекрасной фотозоной», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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