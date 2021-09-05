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Происшествия

В Симферополе пенсионер стал жертвой собственной внучки

09:09 воскресенье, 5 сентября 2021
Симферополь

Жительница крымской столицы рискует получить уголовный срок за кражу у своего родного деда.

Девушку задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Как пояснили в полиции, с заявлением в органы обратился сам 79-летний пенсионер, который обнаружил, что с его карты каким-то образом пропали пять тысяч рублей, хотя он карту не терял и никому не передавал свои личные данные.

Выяснилось, что деньги успешно потратила 26-летняя внучка пенсионера, которая втайне привязала дедушкину карту к своему номеру и расплачивалась за покупки с мобильного телефона.

Внучку-злоумышленницу задержали, против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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