Происшествия
В Симферополе пенсионер стал жертвой собственной внучки
Жительница крымской столицы рискует получить уголовный срок за кражу у своего родного деда.
Девушку задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.
Как пояснили в полиции, с заявлением в органы обратился сам 79-летний пенсионер, который обнаружил, что с его карты каким-то образом пропали пять тысяч рублей, хотя он карту не терял и никому не передавал свои личные данные.
Выяснилось, что деньги успешно потратила 26-летняя внучка пенсионера, которая втайне привязала дедушкину карту к своему номеру и расплачивалась за покупки с мобильного телефона.
Внучку-злоумышленницу задержали, против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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