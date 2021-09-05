В Симферополе пенсионер стал жертвой собственной внучки

Жительница крымской столицы рискует получить уголовный срок за кражу у своего родного деда.

Девушку задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Как пояснили в полиции, с заявлением в органы обратился сам 79-летний пенсионер, который обнаружил, что с его карты каким-то образом пропали пять тысяч рублей, хотя он карту не терял и никому не передавал свои личные данные.

Выяснилось, что деньги успешно потратила 26-летняя внучка пенсионера, которая втайне привязала дедушкину карту к своему номеру и расплачивалась за покупки с мобильного телефона.

Внучку-злоумышленницу задержали, против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пропали 25 человек. В Крыму в течение 2021 года бесследно пропали 25 человек, итоги августа: 6 исчезнувших.

В поле под Армянском нашли разложившийся труп. Утром 1 сентября по дороге домой крымчанин нашел разложившийся труп мужчины.

ДТП у Крымского моста: фура отправила в больницу двоих детей. Четыре человека пострадали в результате аварии с участием грузового и легкового автомобилей на трассе Новороссии?ск-Керчь, крымская полиция проводит проверку по факту ДТП.

Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами. Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.