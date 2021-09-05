В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса

фото © pixabay.com

За 4 сентября на территории Крыма зарегистрировано 256 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 256 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 206 выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5720 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 136 человек, выздоровевших за весь период – 62 042 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса. За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида. До 70% сотрудников образовательных учреждений вакцинированы от COVID-19.

В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса. За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев. На утро 1 сентября в Севастополе зарегистрированы 143 новых случая заболевания COVID-19. Умерли три человека в возрасте от 79 лет до 91 года.