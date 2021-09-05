Происшествия
В Крыму «гонщик» на ВАЗе сбил трех девушек и врезался в магазин
В южнобережном поселке Партенит водитель «ВАЗа» сбил трех пешеходов, стоявших у края дороги, а потом врезался в торговый павильон.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
По данным силовиков, водитель «не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства».
Двое из трех пострадавших получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.
В сети уже появилось видео инцидента: три девушки стоят возле магазина, когда мимо на большой скорости «пролетает» автомобиль, сбивает их и врезается в стену торгового павильона.
Позже было размещено еще несколько роликов, на которых видно, что некие мужчины снимают номера с разбитого автомобиля. На фоне слышен плач пострадавшей девушки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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