В Крыму «гонщик» на ВАЗе сбил трех девушек и врезался в магазин

В южнобережном поселке Партенит водитель «ВАЗа» сбил трех пешеходов, стоявших у края дороги, а потом врезался в торговый павильон.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

По данным силовиков, водитель «не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства».

Двое из трех пострадавших получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

В сети уже появилось видео инцидента: три девушки стоят возле магазина, когда мимо на большой скорости «пролетает» автомобиль, сбивает их и врезается в стену торгового павильона.

Позже было размещено еще несколько роликов, на которых видно, что некие мужчины снимают номера с разбитого автомобиля. На фоне слышен плач пострадавшей девушки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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