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Водный кризис

Ученые раскритиковали идею Путина напоить Крым со дна Азовского моря

07:29 воскресенье, 5 сентября 2021
Ученые раскритиковали идею Путина напоить Крым со дна Азовского моря

фото © Новости Крыма

О бурении первых скважин под Азовским морем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в апреле этого года. Якобы запасы там огромны и они помогут справиться с вододефицитом в регионе, нужно лишь определить точный объем и качественный состав пресного ресурса.

Для проведения геологоразведки правительство выделило «Росгеологии» дополнительную субсидию в 300 млн рублей к уже озвученным 70. И уже в конце июля первая партия добытой воды оправилась на экспертизу в московскую лабораторию.

Результаты исследований на наличие в воде примесей и твердых частиц должны обнародовать в сентябре. О том, что «процесс пошел» говорил и глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассчитывал, что результаты проб станут известны еще до начала осени. Но этого так и не произошло.

Традиционно, воду тестируют по 93 показателям. Ее проверяют на содержание токсичных веществ и загрязнений, в ней не должно быть бактерий и паразитов, должна быть исследована радиоактивность воды и содержание в ней полезных элементов, таких как кальций, магний, калий, фтор и йод.

По оценкам «Росгеологии», запасы пресной воды под Азовским морем, которые ежегодно можно использовать для водоснабжения Крыма, составляют от 0,5 до 1,2 млрд кубических метров. Это часть «подруслового стока» рек Дона, Кубани и других.

Азовское море – самое мелкое в мире. Его глубина не превышает 13,5 метра. В древности на его месте проходили русла больших рек – палео-Кубани и палео-Дона, которые впадали в Черное море в районе современного Керченского пролива. Ученые полагают, что под дном этих рек и находились подземные русла, которые могут содержать определенные запасы пресной воды. Правда, пока чиновники не знают, как смогут использовать добытую из-под дна моря воду. Даже если она пойдет на мелиорацию – уже хорошо, уверен Аксенов. Тогда, по его данным, воду можно было бы пустить по Северо-Крымскому каналу «обратным током в сторону Джанкоя». А за счет перепада высот удалось бы избежать необходимости строительства насосных станций.

Правда, некоторые эксперты сомневаются в целесообразности добычи пресной воды из-под Азовского моря. Даже если сейчас она чиста и пригодна для питья, это вовсе не значит, что со временем вода не изменит свои качества. Месторождение в любом случае будет восполняться, и произойдет это за счет морских вод, считает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Таким образом, вода очень скоро перестанет быть пресной и обретет солоноватый привкус, что и сведет на «нет» ее добычу.

Его коллега, заместитель директора ИВН РАН Владислав Полянин пока тоже не уверен в целесообразности добычи такой воды. По мнению специалиста, подобные крупные и необычные проекты требуют более широкого научного обсуждения и обоснования, пишет kp.ru.

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