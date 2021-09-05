Турция обеспокоена задержанием Джеляла и других крымских татар

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность ситуацией с задержанием крымскотатарского активиста Наримана Джеляла и еще четверых крымских татар 3-4 сентября в Крыму.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства Танжу Билгич.

«Мы получили известие о том, что Нариман Джелял был задержан и доставлен в неизвестное место после обыска в его доме в Крыму утром (4 сентября), и с тех пор от него ничего не было слышно. Мы с беспокойством следим за развитием событий и ожидаем, что Нариман Джелял и четверо других задержанных крымских татар как можно скорее вернутся в свои дома и семьи», – говорится в сообщении на сайте МИД Турции.

Напомним, в селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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