Водный кризис
Развитие сюжета: Ученые раскритиковали идею Путина напоить Крым со дна Азовского моря ● История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее ● За месяц запасы водохранилищ Крыма значительно уменьшились ● Эксперт успокоил: в Крыму воды очень много и хватит на всех ● В Росссии возбудили уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала
Туристы выпивают миллионы кубометров воды в Крыму
фото © Новости Крыма
Миллионы кубометров воды расходуются в Крыму на туристов, если исходить из числа приезжих, озвученных крымскими властями.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко. Арифметика достаточно простая: по словам Николенко, норма потребления воды на человека в сутки – 200 литров, при этом на отдыхе человек часто расходует больше воды.
Вместе с тем в Крыму, по данным, ранее озвученным главой республики Сергеем Аксеновым, в нынешнем году уже отдохнули более семи миллионов туристов.
«Если взять средний отдых, к примеру, десять дней (на человека – ред.), то получается, что за нынешний рекреационный период было потрачено от 15 до 20 миллионов кубов воды», - озвучил специалист.
Как ранее сообщалось, к началу сентября в 14 водохранилищах естественного стока Республики Крым осталось почти 84 миллиона кубометров воды, при этом за последний месяц запасы уменьшились более чем на 2 миллиона кубометров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые раскритиковали идею Путина напоить Крым со дна Азовского моря. О бурении первых скважин под Азовским морем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в апреле этого года. Якобы запасы там огромны и они помогут справиться с вододефицитом в регионе, нужно лишь определить точный объем и качественный состав пресного ресурса.
Три десятка грузовиков с брошенными автошинами вывезли за неделю в Ялте. Коммунальщики очищают Ялту от старых, брошенных на мусорных площадках автошин.
Житель Симферополя лишил канализации и отопления многоквартирный дом. Один из жильцов многоквартирного дома на улице Смольной в Симферополе оставил соседей без воды и канализации.
Износ энергохозяйства в Крыму превышает 75 процентов. Энергосети в Крыму изношены на 75%, оборудование подстанций – на 96%.
В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса
За 4 сентября на территории Крыма зарегистрировано 256 случаев коронавирусной инфекции.
Ученые раскритиковали идею Путина напоить Крым со дна Азовского моря
О бурении первых скважин под Азовским морем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в апреле этого года. Якобы запасы там огромны и они помогут справиться с вододефицитом в регионе, нужно лишь определить точный объем и качественный состав пресного ресурса.
Пенсионеры и школьники с трудом переправляются через лужи в Симферополе фото
Пользователь Facebook Эдем Семедляев в группе «Обращения к администрации Симферополя» написал, что им перед выборами перестали обещать отремонтировать переулок Ухтомского в крымской столице.
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
вчера
В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ
17 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой