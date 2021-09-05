Туристы выпивают миллионы кубометров воды в Крыму

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Миллионы кубометров воды расходуются в Крыму на туристов, если исходить из числа приезжих, озвученных крымскими властями.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко. Арифметика достаточно простая: по словам Николенко, норма потребления воды на человека в сутки – 200 литров, при этом на отдыхе человек часто расходует больше воды.

Вместе с тем в Крыму, по данным, ранее озвученным главой республики Сергеем Аксеновым, в нынешнем году уже отдохнули более семи миллионов туристов.

«Если взять средний отдых, к примеру, десять дней (на человека – ред.), то получается, что за нынешний рекреационный период было потрачено от 15 до 20 миллионов кубов воды», - озвучил специалист.

Как ранее сообщалось, к началу сентября в 14 водохранилищах естественного стока Республики Крым осталось почти 84 миллиона кубометров воды, при этом за последний месяц запасы уменьшились более чем на 2 миллиона кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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