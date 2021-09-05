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Водный кризис

Сколько воды осталось в водохранилищах Крыма после турсезона

13:13 воскресенье, 5 сентября 2021
Сколько воды осталось в водохранилищах Крыма после турсезона

фото © rg.ru

К началу сентября в крымских водохранилищах естественного стока остается почти 84 миллиона кубометров воды, при этом за прошедший месяц эти запасы уменьшились на 2,2 миллиона кубометров.

Это следует из данных, предоставленных Госкомитетом водного хозяйства и мелиорации РК.

Запасы воды в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, по-прежнему растут – в первую очередь, за счет Партизанского водохранилища, которое за прошедший месяц пополнилось почти на 2 миллиона кубометров и теперь наполнено больше чем на 56% от проектного объема.

Аянское водохранилище по-прежнему остается наполненным более, чем на 90%, запасы Симферопольского водохранилища за месяц снизились всего на 100 тысяч кубометров и по-прежнему составляют около трети от проектного объема.

Иная ситуация на Южном берегу Крыма.

Запасы снабжающего Алушту Изобильненского водохранилища в целом осталось на том же уровне, что и месяц назад (увеличились примерно на 100 тысяч кубов – ред.).

А вот Счастливенское водохранилище, питающее Ялту, за месяц израсходовало больше двух миллионов кубометров: его наполненность снизилась до двух третей, хотя еще в начале августа составляла почти 85%. Впрочем второе водохранилище Ялты, Загорское, по-прежнему остается наполненным почти на 89% от проектного объема: в абсолютных величинах это почти 25 миллионов кубометров.

За август его объемы уменьшились еще на полтора миллиона кубометров, и к осени в водоеме осталось чуть более трех миллионов кубов. Остальные водохранилища республики, питающиеся естественными стоками, сколько-нибудь значительно не пополнялись и не расходовались.

Альминское, Старокрымское, Балановское и Кутузовское водохранилища в среднем потеряли за месяц около 100 тысяч кубов каждое, запасы Льговского и Бахчисарайского водохранилищ в целом не изменились.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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