Общество
Севастопольцы собирают подписи за купание в Херсонесе
фото © Новости Крыма
Севастопольцы собирают подписи под требованием снять запрет на купание в Херсонесе, сообщает «Первый Севастопольский».
Коллективное обращение планируется направить губернатору Михаилу Развожаеву, председателю законодательного собрания Владимиру Немцеву, а также в администрацию президента Путина. Видео опубликовано в Инстаграм. Активисты собрали уже свыше тысячи подписей.
Напомним: на территории музея-заповедника запретили купаться в 2015 году. Руководство учреждения объяснило такое решение тем, что территория – это заповедная зона и оборудованного пляжа на ней нет.
Тем не менее в 2019 году был найден компромисс – купание на территории Херсонеса было разрешено с 7 до 9 утра. Однако на следующий год полный запрет на купание вернули. Многие горожане считают это своеобразной местью руководства музея-заповедника за неприятие «улучшайзинга» древнего городища.
Это далеко не первое обращение горожан. В частности, в этом году они уже выступали с инициативой организовать сервитутный проход к береговой линии, на которой они десятилетиями купались. Его создание и содержание пляжа потребует определенных средств, но по сравнению с остальными мероприятиями музея это капля в море. Но эта капля могла бы погасить неугасающий конфликт вокруг моря в Херсонесе.
Между тем директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время презентации концепции историко-археологического парка отметил, что жителям Севастополя нужно разъяснить: Херсонес – это не пляж.
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