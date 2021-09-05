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Власть

Севастопольцев испугали буровые установки у моря

11:31 воскресенье, 5 сентября 2021
Севастополь

На днях на оползнеопасных участках на Северной стороне Севастополя появились буровые установки, а сегодня дело дошло до свай.

Нездоровая строительная активность в том числе и в водоохранной (то есть запретной для строительства) зоне началась в июне этого года, поэтому с появлением буровых установок местные жители ударили в набат.

К счастью, на этот раз тревога оказалась ложной. Экс-депутат заксобрания Юрий Круглов, к которому с 2016 года обращаются с этой темой окрестные жители, выяснил, что речь идет о работах, которые проводят ученые в рамках изучения побережья.

Создание схемы берегозащиты в прибрежной зоне Севастополя от мыса Коса Северная до мыса Тюбек глава департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова анонсировала во время своего отчета перед Заксобранием Севастополя в июне этого года. Завершить работу, которую ведут совместно пять научных институтов, планируется к концу 2021 года.

«Это очень важная для нас работа, на которой мы сконцентрированы уже три года. Сейчас уже заключен контракт на проведение самих инженерных изысканий и разработку концепции генеральной схемы берегозащиты. Это делается для того, чтобы вмешательства в береговую линию не происходили точечно — все работы должны проводиться комплексно, как предписано нормативными документами по инженерной защите», — сказала тогда глава Севприроднадзора, добавив, что схема будет передана департаменту архитектуры и градостроительства «для учета в градостроительной деятельности».

По словам Юрия Круглова, после получения этих успокоительных сведений он посоветовал Севприроднадзору разместить в месте проведения работ информационные таблички — чтобы люди, ожидающие худшего, не пугались понапрасну.

В тексте использованы материалы: Форпост

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