Происшествия
Севастопольский суд признал виновной в наркоторговле несовершеннолетнюю
Гагаринский районный суд Севастополя признал несовершеннолетнюю местную жительницу 2003 года рождения виновной в покушении на торговлю наркотиками.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
«Установлено, что в 2020 году неустановленное лицо с целью увеличения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ путем их размещения в тайниках на территории Севастополя привлекло к преступной деятельности несовершеннолетнюю. Согласно отведенной ей роли девушка должна была осуществлять функции закладчика. Однако преступные намерения наркосбытчиков своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскного мероприятия», – сообщили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что девушка признана виновной в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Расследование уголовного дела осуществлялось следователями СК.
«Суд назначил девушке наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, – уточнили в ведомстве. – Приговор в законную силу не вступил».
При назначении наказания суд учел мнение гособвинителя, доводы адвоката, поведение подсудимой и ее искреннее раскаяние в содеянном. Также девушка активно способствовала раскрытию и расследованию иных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще один ялтинец попался на выращивании конопли. 32-летний житель Ялты попался правоохранителям на выращивании конопли и хранении пакета с уже сухим наркосодержащим растением.
Полиция задержала троих симферопольцев с «солью». Правоохранители остановили в Симферополе автомобиль для проверки документов и заметили на полу машины сверток с порошком белого цвета.
Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за «закладки» в Керчи. Сотрудники полиции остановили в Керчи жителя одного из регионов России в состоянии алкогольного опьянения.
Под Судаком полиция нашла в лесу замаскированную наркоплантацию. Больше сотни кустов культивированной конопли изъяли правоохранители с наркоплантации, обнаруженной в лесу под Судаком, задержав при этом двух подозреваемых.
Лайнер «Князь Владимир» так и не вышел из Сочи в Крым
Ушел ли сегодня из Сочи в Ялту «Князь Владимир» не известно, но сайт marinetraffic.com, отслеживающий перемещения судов, уверяет: пассажирский теплоход все еще находится в порту Сочи.
Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади
Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.
Крымских татар в Крыму задержали по делу о «повреждении газопровода»
Несколько крымских татар, которых в ФСБ назвали «сторонниками запрещенного в России за экстремизм крымскотатарского меджлиса» задержаны в Крыму в рамках расследования уголовного дела о повреждении газопровода.
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
3 сентября
Пенсионеры и школьники с трудом переправляются через лужи в Симферополе фото
Пользователь Facebook Эдем Семедляев в группе «Обращения к администрации Симферополя» написал, что им перед выборами перестали обещать отремонтировать переулок Ухтомского в крымской столице.