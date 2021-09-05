Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 5 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 5 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 22, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 69 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 20, ночью около 18 градусов. Ветер С 20 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 73 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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