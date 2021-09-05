Происшествия
Под Судаком перевернулся грузовик: водителя зажало в кабине
В Крыму на автодороге Алушта-Судак-Феодосия перевернулся грузовик, водителя заблокировало в кабине.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. ДТП произошло накануне.
По информации ведомства, на спуске с перевала в районе с. Морское столкнулись груженый щебнем самосвал и «Лада Приора». В результате грузовик опрокинулся и водитель оказался зажатым металлическими конструкциями кабины. Прибывшие на место судакские спасатели разрезали стойки и крышу, после чего пострадавшего вытащили и передали медикам скорой помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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