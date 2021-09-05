Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +20
море +23

Происшествия

Под Судаком перевернулся грузовик: водителя зажало в кабине

15:19 воскресенье, 5 сентября 2021
Судак

В Крыму на автодороге Алушта-Судак-Феодосия перевернулся грузовик, водителя заблокировало в кабине.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. ДТП произошло накануне.

По информации ведомства, на спуске с перевала в районе с. Морское столкнулись груженый щебнем самосвал и «Лада Приора». В результате грузовик опрокинулся и водитель оказался зажатым металлическими конструкциями кабины. Прибывшие на место судакские спасатели разрезали стойки и крышу, после чего пострадавшего вытащили и передали медикам скорой помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский миллионер, обвиняемый в смерти человека, избежал ареста. Владелец сети крымских заправок «ТЭС» Сергей Бейм избежал ареста.

В Крыму пропали 25 человек. В Крыму в течение 2021 года бесследно пропали 25 человек, итоги августа: 6 исчезнувших.

В поле под Армянском нашли разложившийся труп. Утром 1 сентября по дороге домой крымчанин нашел разложившийся труп мужчины.

ДТП у Крымского моста: фура отправила в больницу двоих детей. Четыре человека пострадали в результате аварии с участием грузового и легкового автомобилей на трассе Новороссии?ск-Керчь, крымская полиция проводит проверку по факту ДТП.

Власть
Лайнер «Князь Владимир» так и не вышел из Сочи в Крым

Лайнер «Князь Владимир» так и не вышел из Сочи в Крым

Ушел ли сегодня из Сочи в Ялту «Князь Владимир» не известно, но сайт marinetraffic.com, отслеживающий перемещения судов, уверяет: пассажирский теплоход все еще находится в порту Сочи.

Власть
Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Власть
Крымских татар в Крыму задержали по делу о «повреждении газопровода»

Крымских татар в Крыму задержали по делу о «повреждении газопровода»

Несколько крымских татар, которых в ФСБ назвали «сторонниками запрещенного в России за экстремизм крымскотатарского меджлиса» задержаны в Крыму в рамках расследования уголовного дела о повреждении газопровода.

Власть
Пенсионеры и школьники с трудом переправляются через лужи в Симферополе

Пенсионеры и школьники с трудом переправляются через лужи в Симферополе фото

Пользователь Facebook Эдем Семедляев в группе «Обращения к администрации Симферополя» написал, что им перед выборами перестали обещать отремонтировать переулок Ухтомского в крымской столице.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации