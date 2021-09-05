Власть
Пенсионеры и школьники с трудом переправляются через лужи в Симферополе
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Пользователь Facebook Эдем Семедляев в группе «Обращения к администрации Симферополя» написал, что им перед выборами перестали обещать отремонтировать переулок Ухтомского в крымской столице.
«Раньше перед выборами кандидаты обещали отремонтировать переулок Ухтомского (так это обещанием и осталось), а сейчас даже не обещают. Школьники и пенсионеры с большим трудом перепрыгивают образовавшееся озеро», - написал Семедляев.
В комментарии на обращение официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко написал, что переулок Ухтомского в перечне планируемых работ отсутствует. Он порекомендовал местным жителям обратиться к депутату горсовета Евгению Катушеву и попросить его инициировать вопрос о включении переулка в план-график ремонтных работ.
Ранее губернатор Крыма Сергей Аксенов рассказал, что получил в свой адрес коллективное обращение от кооперативов и организаций, пожаловавшихся на лужи размером 7 на 40 метров после ремонта дороги. Губернатор отметил, что дорога была поднята выше необходимых значений, поэтому образовался сток. После этого людям приходится перебираться вплавь.
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Пенсионеры и школьники с трудом переправляются через лужи в Симферополе фото
Пользователь Facebook Эдем Семедляев в группе «Обращения к администрации Симферополя» написал, что им перед выборами перестали обещать отремонтировать переулок Ухтомского в крымской столице.
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