Власть
Ответственных за уборку амброзии назначили в Крыму
Власти назначили ответственных за борьбу с амброзией и другими карантинными объектами, сообщил вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин.
Губернатор региона Сергей Аксенов лично распорядился усилить контроль в этом направлении.
По словам Рюмшина, до 2023 года утвержден план мероприятий, направленных на борьбу с амброзией, передает пресс-службы правительства региона. Ответственных за уборку сорняков решили назначить во всех административных образованиях Крыма.
«Итоги совместной работы, а также эффективности принятых мер будут подведены в середине ноября этого года», - сообщил Рюмшин.
Ранее крымчане пожаловались, что они не понимают, почему власти региона не могут справиться даже с амброзией. Как сообщали «Примечания», жители частного сектора на разветвлении улиц Петровская балка и Археологическая в Симферополе задыхаются от цветущей амброзии.
В правительстве Севастополя также не знают как бороться с опасными сорняками, которые повсеместно разрослись в общественных пространствах города. Кроме того, мы писали, что амброзия – не единственный сорняк, заполонивший центр Севастополя. Зеленые зоны, в которых когда-то пышным цветом цвели розы, превратились в заросшие «сухими розгами» неприглядные зоны.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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