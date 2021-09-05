На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии

фото © МЧС Севастополя

На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу. Инцидент произошел в воскресенье днем.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что травмы получили мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали им первую помощь, после чего транспортировали их к карете скорой помощи.

Одному из них проводят операцию.

По предварительной информации, обвалилась двадцатитонная глыба. Пострадали мужчина и женщина, которые находились под береговым уступом. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, специалисты проводят принудительные обвалы потенциально опасных участков на официальных пляжах, но не везде это возможно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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