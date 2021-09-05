Происшествия
На пляже в Севастополе произошел обвал: отдыхающие в тяжелом состоянии
фото © МЧС Севастополя
На севастопольском пляже Любимовка осыпалась часть берега, пострадали двое отдыхающих.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу. Инцидент произошел в воскресенье днем.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что травмы получили мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали им первую помощь, после чего транспортировали их к карете скорой помощи.
Одному из них проводят операцию.
По предварительной информации, обвалилась двадцатитонная глыба. Пострадали мужчина и женщина, которые находились под береговым уступом. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, специалисты проводят принудительные обвалы потенциально опасных участков на официальных пляжах, но не везде это возможно.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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