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Лайнер «Князь Владимир» так и не вышел из Сочи в Крым

16:38 воскресенье, 5 сентября 2021
Лайнер «Князь Владимир» так и не вышел из Сочи в Крым

фото © rg.ru

Ушел ли сегодня из Сочи в Ялту «Князь Владимир» не известно, но сайт marinetraffic.com, отслеживающий перемещения судов, уверяет: пассажирский теплоход все еще находится в порту Сочи.

Он вернулся из Крыма в этот порт 28 августа, а через три дня должен был отправиться в очередной круиз.

Его маршрут должен был пролегать из Сочи в Новороссийск, а далее в Ялту и Севастополь. Но в связи с просроченными документами теплоход несколько дней не может тронутся в путь.

На борту «Князя» в круиз намеревались отправиться туристы как из близлежащих к Краснодарскому краю регионов, так и дальних – Владивосток и Сахалин. Сочинская пресса сообщает, что на время простоя гостям обещают бесплатное питание и пользование судовыми развлечениями, а также предлагают местные пляжи и прогулку на Красную поляну.

В социальных сетях обсуждая эту тему предвидят судебные тяжбы, которые непременно возникнут – некоторые туристы считают предоставленную услугу не соответствующей заявленной и скорее всего потребуют возврат денег за тур плюс компенсацию морального вреда.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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