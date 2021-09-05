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Происшествия

Крымский суд рассмотрит дело о попытке продажи килограмма марихуаны

12:44 воскресенье, 5 сентября 2021

Уголовное дело было возбуждено в отношении 37-летнего жителя Первомайского района, когда в марте этого года он на участке своего дома вырастил и собрал урожай каннабиса массой около 1 килограмма. Его же злоумышленник и попытался продать, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Один килограмм каннабиса мужчина хранил в автомобиле Фольксваген по месту жительства для дальнейшего сбыта. В июне его преступная деятельность была пресечена, а наркотики изъяли сотрудниками УФСБ России по Республике Крым», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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