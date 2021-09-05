Крымских татар в Крыму задержали по делу о «повреждении газопровода»

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Несколько крымских татар, которых в ФСБ назвали «сторонниками запрещенного в России за экстремизм крымскотатарского меджлиса» задержаны в Крыму в рамках расследования уголовного дела о повреждении газопровода.

В числе задержанных бывший первый заместитель руководителя организации Нариман Джелялов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оперативно-следственные действия в рамках уголовного дела производились в субботу 4 сентября. Были задержаны пять человек, в том числе Джелялов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения», - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях также появилось видео задержания сотрудниками полиции нескольких человек, которые днем 4 сентября вышли к зданию регионального управления ФСБ в Симферополе для поддержки задержанных крымскотатарских активистов. Вечером в субботу адвокаты сообщили, что все митингующие были отпущены из отдела полиции.

О повреждении газопровода в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя стало известно 23 августа. В МВД тогда заявили, что механическое повреждение газовой трубы могло произойти вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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