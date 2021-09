Какой сегодня праздник 5 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 5 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День озера Байкал

Фото iz.ru

В целях усиления значимости этого уникального природного явления и привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению озера в 1999 году был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября.

К настоящему времени День Байкала стал важной и популярной датой в экологическом календаре. Появились новые и добрые традиции. Например, в Иркутске к этому Дню приурочено проведение фотовыставок, конкурсов и театрализованных представлений.

Многие общественные акции, научные, культурные и спортивные мероприятия проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Это кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, викторины, экологические субботники, акции по уборке мусора с побережий водоемов и другие.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника)

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Свою историю праздник ведет еще с советских времен. Статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках, газовые коммуникации которых создавались в рамках единой системы СССР.

Нефтяная промышленность, являющаяся одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти.

Луп Брусничник

Народный праздник «Луп Брусничник» отмечается 5 сентября (по старому стилю - 23 августа). В этот день православной церковью чтится память мученика Луппа Солунского, жившего в III веке н. э. Другие названия праздника: «Брусничник», «Луппа», «Лупенские морозы». На Руси про этот день говорили: «Луп ходит, рыжий мужик по спинам лупит, нагнись - брусника поспела, шевелись - овес в поле дошел».

Также сегодня, 5 сентября, отмечают такие праздники:

- День предпринимателя Украины

- День белорусской письменности

- Международный день благотворительности (International Day of Charity)

- День памяти святого мученика Луппа Солунского

- День опозданий (Be Late for Something Day)

- Оранжевый день

- День ухотрепальщиков

- День сырной пиццы (National Cheese Pizza Day) в США

- День учителя в Индии

- День инженера в Египте

- День инженера в Танзании

- День канонизации матери Терезы в Албании

- День поднятия флага в честь военнослужащих в Дании

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Ириний, Каллиник, Елизавета, Лупп (Луп), Флорентий.

Что происходило 5 сентября в прошлые годы

1666 - закончился Великий лондонский пожар во время которого город сгорел дотла.

1800 - остров Мальта захвачен Великобританией.

1905 - русские подписывают «позорный» Портсмутский договор, зафикстировавший поражение Российской империи в русско-японской войне.

1918 - большевики в России в ходе Гражданской войны начинают проводить политику красного террора.

1929 - революционное на то время предложение объединить европейские государства в одно, поступившее от премьера Франции А. Бриана.

1939 - США, провозглашая нейтралитет во Второй мировой войне, оставляют Европу один на один с Гитлером.

1944 - начало войны между СССР и Болгарией.

1967 - начало амнистии крымских татар в СССР.

1978 - заключение Кемп-Дэвидского соглашения, по итогам которого были прекращены военные действия между Израилем и Египтом и установлены дипломатические отношения.

1986 - отмена смертной казни в Австралии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 сентября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все о вине расскажут на фестивале «Отражения Крыма». 18-19 сентября в Крыму в Центре винного туризма Winepark состоится фестиваль «Отражения Крыма».

На пляж в Крыму вышло позагорать стадо коров. На пляж поселка Новоотрадного под Керчью пришло стадо коров. С десяток буренок разместились у самой кромки воды и отдыхали на радость и негодование отдыхающим.

Какой сегодня праздник 3 сентября. Сегодня, 3 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 2 сентября. Сегодня, 2 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.