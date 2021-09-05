Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

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Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.

«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», — заявил он в эфире «Пятого канала», отвечая на соответствующий вопрос.

Залужный стал главнокомандующим ВС Украины в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака.

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