Власть
Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади
фото © Новости Крыма
Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.
«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», — заявил он в эфире «Пятого канала», отвечая на соответствующий вопрос.
Залужный стал главнокомандующим ВС Украины в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака.
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