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Власть

Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

15:34 воскресенье, 5 сентября 2021
Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади

фото © Новости Крыма

Главком ВСУ Залужный заявил о желании проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный признался, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади.

«Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», — заявил он в эфире «Пятого канала», отвечая на соответствующий вопрос.

Залужный стал главнокомандующим ВС Украины в августе 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака.

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