Житель Симферополя лишил канализации и отопления многоквартирный дом

фото © Новости Крыма

Один из жильцов многоквартирного дома на улице Смольной в Симферополе оставил соседей без воды и канализации.

Он забил общую трубу монтажной пеной, рассказала директор управляющей компании ООО «УК Альфа» Анастасия Бондаренко.

«Товарищ нам устраивает козни. Вот мы выехали туда во вторник, а он запенил в канализацию 65 литров монтажной пены. Пока ее выковыривали, прошло 12 часов, – рассказала она. – Полиция разводит руками. На него написано два заявления».

По словам руководителя управляющей компании, проблема заключается в том, что общие коммуникации проходят под квартирой. Дом построен в 1967 году, и его состояние не позволяет изменить конструкцию, чтобы вывести трубы из-под жилого помещения, как это предусмотрено действующим законодательством.

«Он (владелец помещения) говорит: делайте трубу в обход моей квартиры. Но дом настолько старый и в очень плохом состоянии, что если влезать в несущие конструкции, часть дома может обрушиться, просесть», – пояснила Бондаренко.

В зависимость от действий одного жильца попали жители 40 квартир. Руководитель управляющей компании уверена, что в перспективе у них также будут проблемы с отоплением, если специалисты не получат доступ к коммуникациям.

Ранее про сложную ситуацию в доме 25 по улице Смольной уже писал депутат Государственного совета Республики Крым Георгий Шаповалов. На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал случай, как житель квартиры прорыл яму до фундамента дома и врезал трубу в общую систему отопления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее. Правительство Крыма тайком финансирует разработку проекта, реализацию которого не собирается финансировать правительство РФ.

Власти Крыма обещают не допустить роста цен на уголь и дрова. Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к отопительному сезону поручил МинЖКХ и Минтопэнерго республики принять меры по недопущению роста цен на уголь и дрова для населения.

Жильцам сгоревшего дома в Ялте обещают деньги на приобретение жилья. Власти Крыма прорабатывают вопрос по выплатам на покупку нового жилья пострадавшим от пожара жильцам многоквартирного дома в Ялте.

Аксенов назвал самый грязный город Крыма. Город Бахчисарай на данный момент является худшим муниципалитетом Крыма в части уборки мусора, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.