Происшествия
Житель Симферополя лишил канализации и отопления многоквартирный дом
фото © Новости Крыма
Один из жильцов многоквартирного дома на улице Смольной в Симферополе оставил соседей без воды и канализации.
Он забил общую трубу монтажной пеной, рассказала директор управляющей компании ООО «УК Альфа» Анастасия Бондаренко.
«Товарищ нам устраивает козни. Вот мы выехали туда во вторник, а он запенил в канализацию 65 литров монтажной пены. Пока ее выковыривали, прошло 12 часов, – рассказала она. – Полиция разводит руками. На него написано два заявления».
По словам руководителя управляющей компании, проблема заключается в том, что общие коммуникации проходят под квартирой. Дом построен в 1967 году, и его состояние не позволяет изменить конструкцию, чтобы вывести трубы из-под жилого помещения, как это предусмотрено действующим законодательством.
«Он (владелец помещения) говорит: делайте трубу в обход моей квартиры. Но дом настолько старый и в очень плохом состоянии, что если влезать в несущие конструкции, часть дома может обрушиться, просесть», – пояснила Бондаренко.
В зависимость от действий одного жильца попали жители 40 квартир. Руководитель управляющей компании уверена, что в перспективе у них также будут проблемы с отоплением, если специалисты не получат доступ к коммуникациям.
Ранее про сложную ситуацию в доме 25 по улице Смольной уже писал депутат Государственного совета Республики Крым Георгий Шаповалов. На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал случай, как житель квартиры прорыл яму до фундамента дома и врезал трубу в общую систему отопления.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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