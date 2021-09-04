Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

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В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.

Соответствующие изменения в режим особой охраны парка-памятника садово-паркового искусства планирует внести региональное правительство, проект документа опубликован на официальном сайте Совмина республики.

В соответствии с предложенными изменениями, в Харакском парке могут разрешить «размещение объектов некапитального строительства, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства и линейных объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на Парк».

При этом на территории парка, общая площадь которого 15 гектаров, планируют выделить несколько «функциональных зон», самая большая из которых – экспозиционная площадью 11,2 гектара. Она будет включать несколько подзон: для активного отдыха, физкультуры и спорта; для «прогулок и тихого отдыха со спальными корпусами«; детскую подзону и историко-архитектурную подзону, на которой, в частности, располагается «Крепость Харакс» – объект культурного наследия.

Согласно данным публичной кадастровой карты, самый большой земельный участок внутри Харакского парка с уточненной площадью 11,6 гектара и кадастровой стоимостью более 768 миллионов рублей разрешено использовать под санаторную деятельность.

В новом проекте режима особой охраны на участке с аналогичным кадастровым номером планируют разрешить застройку 25% территории, при этом разрешается возводить здания высотой «не более 6 этажей». Еще один участок, на котором внутри парка власти намерены разрешить строительство шестиэтажных зданий, в соответствии с кадастровым номером имеет площадь 619 кв.метров и располагается в центре парка. На нем также разрешена санаторно-курортная деятельность, при этом проект нового режима охраны позволит застроить до 42% участка. Самую большую этажность для строительства – до 9 этажей с учетом одного подземного этажа – планируют разрешить на участке площадью 3,7 гектара, который располагается практически по всему периметру восточной части парка.

К застройке планируется «не более 11%» площади участка. С последним граничит еще один участок площадью в один гектар, который, согласно данным публичной кадастровой карты, находится в частной собственности.

На нем, в соответствии с проектом изменений в режиме охраны, планируется разрешить строительство зданий и сооружений высотой «не более четырех этажей», при этом под застройку может идти до 25% участка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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