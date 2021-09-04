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Власть

Вакцинация от гриппа стартовала в крымских поликлиниках

14:15 суббота, 4 сентября 2021

Кампания иммунизации от гриппа стартовала в поликлиниках Крыма.

Вакцина поступила во все поликлиники республики, сообщили в пресс-службе минздрава.

«Вакцинация от гриппа стартовала, прививку можно получить во всех медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Всем им распределена вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри», – сообщили в пресс-службе.

Вакцина от гриппа – однокомпонентная, получить ее можно, придя в поликлинику с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. В планах минздрава привить до конца года 60% населения республики. В Крым уже поступило более 330 тысяч доз «Ульрикса Квадри».

После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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