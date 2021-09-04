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Власть

В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ

19:39 суббота, 4 сентября 2021
В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ

фото © Крымская солидарность / Facebook

Среди задержанных – известный крымскотатарский активист Леммар Юнусов.

В Симферополе возле здания ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар. О этом сообщила Крымская солидарность в субботу, 4 сентября.

«Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины», – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Кроме того, задержаны два гражданских журналиста – Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.

Ранее в субботу стало известно, что в Крыму после обысков были увезены в неизвестном направлении пять крымских татар: Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.

Родственники и адвокаты предпринимают попытки найти пропавших, но до настоящего времени местонахождение ни одного из задержанных не известно.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму задержан известный крымскотатарский активист. В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.

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В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ

В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ

Среди задержанных – известный крымскотатарский активист Леммар Юнусов.

Власть
В Крыму задержан известный крымскотатарский активист

В Крыму задержан известный крымскотатарский активист

В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.

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