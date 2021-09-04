Власть
В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ
фото © Крымская солидарность / Facebook
Среди задержанных – известный крымскотатарский активист Леммар Юнусов.
В Симферополе возле здания ФСБ задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных силовиками крымских татар. О этом сообщила Крымская солидарность в субботу, 4 сентября.
«Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины», – говорится в сообщении на странице в Facebook.
Кроме того, задержаны два гражданских журналиста – Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов.
Ранее в субботу стало известно, что в Крыму после обысков были увезены в неизвестном направлении пять крымских татар: Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов.
Родственники и адвокаты предпринимают попытки найти пропавших, но до настоящего времени местонахождение ни одного из задержанных не известно.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму задержан известный крымскотатарский активист. В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.
В Амстердаме в очередной раз перенесли дату вынесения вердикта по крымскому золоту. Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу об экспонатах выставки «Крым – золотой остров в Черном море».
На «антитеррористическую защиту» Крыма решили потратить нереальные деньги. На антитеррористическую защиту объектов, в том числе сферы образования, в этом году в Крыму выделено 1,5 миллиарда рублей.
В Севастополе на базе отдыха обнаружили более 300 килограммов просроченного мяса. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Россельхознадзором выявила 336 килограмм просроченного мяса на одной из местных баз отдыха.
В Симферополе массовые задержания возле здания ФСБ
Среди задержанных – известный крымскотатарский активист Леммар Юнусов.
В Крыму задержан известный крымскотатарский активист
В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.
Сюрприз к концу недели: погода в Крыму на следующей неделе
Следующая неделя в Крыму пройдет под господством антициклона, на смену прохладной погоде придет существенное потепление, к концу недели воздух прогреется до +25.
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
вчера
Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК
В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.