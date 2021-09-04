Власть
В Севастополе на базе отдыха обнаружили более 300 килограммов просроченного мяса
Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Россельхознадзором выявила 336 килограмм просроченного мяса на одной из местных баз отдыха.
«В ходе проверки на одной из баз отдыха в Нахимовском районе Севастополя выявлено 336 кг замороженного куриного мяса с истекшим сроком годности. Также установлено, что сотрудниками двух детских оздоровительных лагерей Севастополя допущены нарушения порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов к мясо-молочной продукции, используемой в питании отдыхающих, в государственной информационной системе в области ветеринарии «Меркурий», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Отмечается, что руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений.
«Виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, материалы проверки направлены в Россельхознадзор для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил. Просроченная продукция в ходе прокурорской проверки изъята из оборота и утилизирована», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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