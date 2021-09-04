Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +19
море +26

Власть

В Севастополе на базе отдыха обнаружили более 300 килограммов просроченного мяса

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Россельхознадзором выявила 336 килограмм просроченного мяса на одной из местных баз отдыха.

«В ходе проверки на одной из баз отдыха в Нахимовском районе Севастополя выявлено 336 кг замороженного куриного мяса с истекшим сроком годности. Также установлено, что сотрудниками двух детских оздоровительных лагерей Севастополя допущены нарушения порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов к мясо-молочной продукции, используемой в питании отдыхающих, в государственной информационной системе в области ветеринарии «Меркурий», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Отмечается, что руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений.

«Виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, материалы проверки направлены в Россельхознадзор для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил. Просроченная продукция в ходе прокурорской проверки изъята из оборота и утилизирована», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя задержали голого мужчину. Жители и гости Севастополя 1 сентября увидели в районе Артиллерийской бухты раздетого мужчину, который, пошатываясь, разгуливал по набережной.

В Евпатории задержали мужчину, разбившего автобусную остановку. Сотрудники крымской вневедомственной охраны по горячим следам поймали хулигана, который разбил стекла витрины на остановке общественного транспорта в городе Евпатории. Инцидент произошел на улице Интернациональной.

Крымчанин заплатил миллион за использование труда азербайджанцев. Предпринимателя из Сакского района Крыма оштрафовали на 1 млн рублей за за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Полиция ищет пытавшихся обворовать часовню в Севастополе подростков. Севастопольские полицейские проводят проверку по факту попытки двух несовершеннолетних украсть пожертвования из часовни, расположенной на территории историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.

Общество
Какой сегодня праздник 4 сентября

Какой сегодня праздник 4 сентября фото

Сегодня, 4 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации