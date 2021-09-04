В Крыму задержан известный крымскотатарский активист

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В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.

Обыск проводился по адресу: с. Первомайское Симферопольского района, ул. Ленина, 113, сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность».

Однако, активисты сообщают, что Наримана Джеляла увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. «Юридическую защиту будет осуществлять адвокат Эмине Авамилева» – говорится в сообщении.

На данный момент информация от силовых структур в Крыму отсутствует.

Сегодня ночью Нариман Джелял на своей странице в Фейсбуке написал, что селе Первомайское Симферопольского района около 1:00 4 сентября сотрудники полиции провели обыск в доме Азиза Ахтемова, после чего Ахтемова увезли в неизвестном направлении.

Нариман Джелял – известный крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист. Заместитель председателя запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа с 2013 года и до запрета его деятельности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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