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В Крыму задержан известный крымскотатарский активист
фото © Крым.реалии
В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.
Обыск проводился по адресу: с. Первомайское Симферопольского района, ул. Ленина, 113, сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность».
Однако, активисты сообщают, что Наримана Джеляла увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. «Юридическую защиту будет осуществлять адвокат Эмине Авамилева» – говорится в сообщении.
На данный момент информация от силовых структур в Крыму отсутствует.
Сегодня ночью Нариман Джелял на своей странице в Фейсбуке написал, что селе Первомайское Симферопольского района около 1:00 4 сентября сотрудники полиции провели обыск в доме Азиза Ахтемова, после чего Ахтемова увезли в неизвестном направлении.
Нариман Джелял – известный крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист. Заместитель председателя запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа с 2013 года и до запрета его деятельности.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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