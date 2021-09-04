Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида ● В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса ● Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии
В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса
фото © gazeta.ru
За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 3 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 255 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 207 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4054 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 357 человек, выздоровевших за весь период – 61 906 человек
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса. За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев. На утро 1 сентября в Севастополе зарегистрированы 143 новых случая заболевания COVID-19. Умерли три человека в возрасте от 79 лет до 91 года.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 31 августа на территории Крыма зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции.
Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября. До 30 сентября в городе продлено действие указа о режиме повышенной готовности.
В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса
За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.
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