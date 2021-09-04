В Крыму резко выросла подростковая преступность

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Количество преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летия, увеличилось в Симферополе с начала года почти на 90%.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«За семь месяцев 2021 года на территории Симферополя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 89,5%. За указанный период выявлено 37 несовершеннолетних, совершивших преступления, из них 30 учащихся и семь студентов», – говорится в сообщении.

В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прокуратура в Симферополе выявила 240 нарушений, внесла 47 представлений об их устранении, 38 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, внесено 58 протестов на незаконные правовые акты, в следственный орган направлено четыре материала, по которым возбуждены уголовные дела.

В ходе мониторинга интернет-пространства выявлено семь ресурсов, распространяющих идеологию «колумбайн», доступ к которым ограничен.

Ранее сообщалось, что психологи с начала года выявили социально опасные намерения у 160 крымских школьников. Поставлено на учет 238 несовершеннолетних, из них 14 с экстремистскими намерениями.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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