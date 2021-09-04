Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +22
море +25

Власть

В Амстердаме в очередной раз перенесли дату вынесения вердикта по крымскому золоту

13:34 суббота, 4 сентября 2021
В Амстердаме в очередной раз перенесли дату вынесения вердикта по крымскому золоту

фото © Новый день

Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу об экспонатах выставки «Крым – золотой остров в Черном море».

«Золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» демонстрировалась в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, и, после событий марта 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

Вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле прошлого года. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, заявив, что к делу нельзя применять конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, на которую все время ссылалась украинская сторона.

Принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.

Доказательства были представлены по каждому из более чем 2 тысяч 100 экспонатов коллекции, вывезенной в Голландию. Претензии сторон принимались до 3 марта.

Решение должны были вынести в сентябре, но теперь стало известно, что оглашение вердикта перенесли на 26 октября.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на базе отдыха обнаружили более 300 килограммов просроченного мяса. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Россельхознадзором выявила 336 килограмм просроченного мяса на одной из местных баз отдыха.

В Крыму возбудили десятки уголовных по фактам анонимных угроз. В этом году на территории Республики Крым было зафиксировано 30 анонимных сообщений, заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.

В центре Севастополя задержали голого мужчину. Жители и гости Севастополя 1 сентября увидели в районе Артиллерийской бухты раздетого мужчину, который, пошатываясь, разгуливал по набережной.

В Евпатории задержали мужчину, разбившего автобусную остановку. Сотрудники крымской вневедомственной охраны по горячим следам поймали хулигана, который разбил стекла витрины на остановке общественного транспорта в городе Евпатории. Инцидент произошел на улице Интернациональной.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.

Водный кризис
История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее

История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее фото

Правительство Крыма тайком финансирует разработку проекта, реализацию которого не собирается финансировать правительство РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации