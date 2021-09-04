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В Амстердаме в очередной раз перенесли дату вынесения вердикта по крымскому золоту
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Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу об экспонатах выставки «Крым – золотой остров в Черном море».
«Золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» демонстрировалась в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, и, после событий марта 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.
Вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле прошлого года. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, заявив, что к делу нельзя применять конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, на которую все время ссылалась украинская сторона.
Принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.
В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.
Доказательства были представлены по каждому из более чем 2 тысяч 100 экспонатов коллекции, вывезенной в Голландию. Претензии сторон принимались до 3 марта.
Решение должны были вынести в сентябре, но теперь стало известно, что оглашение вердикта перенесли на 26 октября.
В тексте использованы материалы: Новый день
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